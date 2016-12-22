Сегодня законодательная дума Томской области приняла бюджет на 2017 год с дефицитом в 2,6 млрд руб. Доходы составят 55,9 млрд руб., а расходы — 58,4 млрд руб.



«Представленный проект очень напряжен по доходам. Но, тем не менее, он сбалансирован, соответствует нормам», — цитирует ИА ТАСС заместителя губернатора региона Александра Феденева.

Дефицит установлен в размере 5,4% от собственных доходов бюджета.

Расходная часть бюджета ориентирована прежде всего на социальную сферу — на неё направлено более половины средств. Также, по сравнению с первым чтением, увеличены расходы на программу по обеспечению доступности жилья и поддержку реального сектора.

Госдолг Томской области составит 26,6 млрд руб.

Спикер областной думы Оксана Козловская сказала на заседании, что принятый бюджет «гарантирует выполнение всех социальных обязательств, дорожной карты по повышению заработной платы работникам бюджетных организаций». «Более того, при втором чтении бюджета мы приняли решение о выделении 345 млн рублей на повышение заработной платы работников бюджетных организаций, которые не подпадают под действие указана президента РФ», — цитирует ТАСС.

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