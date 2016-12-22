В Омской области за размещение отходов без лицензии оштрафованы несколько предприятий

Прокуратура сообщает, что в Омской области привлечены к административной ответственности за нарушение закона об обращении с опасными отходами два предприятия и руководитель третьего.
Нарушения были установлены омской межрайонной природоохранной прокуратурой. Выяснилось, что в Омской области два предприятия занимались размещением опасных отходов без необходимой лицензии. Речь идет об ООО «Камышловское ЖКХ» и ООО «Любинское ЖКХ». Еще одна организация — ООО «Гарантия» — без соответствующего разрешения собирает и перевозит опасные отходы.
По результатам данной проверки были возбуждены административные дела по статье «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии».
Суммарный штраф для двух организаций и директора третьей составил 84 тыс руб.