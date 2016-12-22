Владислав Крючков возведет в центре Новосибирска дом необычной формы

Структуры бизнесмена Владислава Крючкова – ООО «Астера», ООО «ГринАрт» и ООО «ПаркХаус» получили разрешение на строительство сразу трех жилых объектов в Новосибирске. Одним из них станет дом бизнес-класса нестандартной архитектуры на улице Ольги Жилиной.

Согласно данным проектной декларации, первый дом будет относиться к категории бизнес-класса. «С 1 по 15 этаж проектируемого многоквартирного дома расположены 135 квартир индивидуальной планировки», — отмечается в декларации. Наибольшее количество квартир приходится на трех- и четырехкомнатные – 44 и 37 соответственно, кроме этого, в составе дома заявлено шесть шестикомнатных квартир площадью от 136 до 176 кв. метров.

Дом будет иметь необычные закругленные углы, а одна из квартир на первом этаже — собственный выход на улицу.

Земельный участок 6907 кв. метров находится у ООО «Астера» в собственности, он был приобретен Владиславом Крючковым в ноябре 2016 года. Предполагаемая стоимость строительства составит 618,5 млн рублей. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на IV квартал 2018 года.

В середине декабря одна из компаний господина Крючкова также получила разрешение на строительство жилого комплекса комфорт-класса «ГринАрт» недалеко от парка «Березовая Роща», на улице Планетной. По информации проектной декларации ЖК «ГринАрт», первый из трех домов будет включать 81 квартиру площадью 33-86 кв. метров.

Застройщик — ООО «ГринАрт», земельный участок оформлен в собственность в июле 2016 года. Согласно декларации, стоимость строительства первого дома составит 438,8 млн рублей. Его застройщик планирует сдать в I квартале 2020 года.

Еще один объект, разрешение на строительство которого застройщик получил в декабре, будет расположен на улице Маковского в Октябрьском районе. Дом комфорт-класса будет насчитывать 72 квартиры. Его возведением займется ООО «ПаркХаус». Сдача объекта запланирована на III квартал 2018 года.

Напомним, что, по версии «Континент Сибирь», Владислав Крючков стал «Персоной года» в сегменте «Недвижимость» по итогам 2016 года.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.