МТС сообщает о росте трафика мобильного 4G-интернета в Томской области. LTE-трафик в области с начала 2016 года увеличился в полтора раза. При этом общий объем данных, переданных в сети 4G МТС, эквивалентен семи миллионам скачиваний новогоднего фэнтези «Дед Мороз. Битва магов» в HD-качестве.

В ТОП-3 самых «качающих» районов области вошли Томский, Александровский и Каргасокский районы. Вместе их жители 3 540 000 раз загрузили через LTE-сети условные фильмы «Дед Мороз. Битва Магов».

Больше всего трафика сгенерировали жители Томска: на долю областного центра пришлось две трети 4G-трафика. Всего абоненты МТС из Томска скачали условного «Деда Мороза» через сеть «четвертого поколения» около 1 660 000 раз.

«Развитие сети 4G относится к числу приоритетных задач филиала. В 2016 году количество базовых станций «четвертого поколения» в Томской области увеличилось на треть. Кроме того, с начала года мы запустили в регионе «пробивную» сеть LTE-1800. Расширение покрытия 4G происходит на фоне растущего мобильного трафика: каждый пятый мегабайт информации загружался через сеть LTE», – отмечает директор томского филиала МТС Марина Фещенко.

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