Жители Сибири настроены пессимистичнее всех в России

Почти две трети россиян в целом довольны своей жизнью, что говорит о достаточно высоком уровне удовлетворённости общества, наиболее пессимистично при этом настроены жители Сибири, свидетельствуют данные индекса Griffon (G-индекс).

Согласно ответам опрошенных россиян, 64% в целом положительно оценивают свою жизнь, отрицательно высказываются 31% респондентов (в ноябре было 64% и 33% соответственно). Чаще свою жизнь считают хорошей мужчины (67% удовлетворённых жизнью против 61% среди женщин), а также молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (79%).

Анализ настроений по федеральным округам свидетельствует, что выше всего данный показатель в Уральском, Северо-Западном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (по 65 пунктов). Наиболее пессимистично настроены жители Сибирского федерального округа: индекс настроений там составляет лишь 57 пунктов. Среди жителей Сибири меньше всего удовлетворенных собственной жизнью в текущий момент, также они достаточно негативно оценивают изменения собственной жизни прошедшего года и весьма сдержанно относятся к изменениям на ближайший год.

Если сравнивать ситуацию, исходя из индекса настроений, в столичных городах (Москве и Санкт-Петербурге), то более оптимистично настроены петербуржцы: в северной столице G-индекс составляет 65 пунктов против 61 пункта в Москве.

G-индекс (или индекс настроения в обществе) рассчитывается исследовательским порталом Griffon с середины 2016 года. Этот показатель характеризует настроения россиян в обществе, включает в себя показатель удовлетворенности собственной жизнью, восприятие изменений в жизни последнего времени, а также социальные ожидания от будущего. Для построения индекса по федеральным округам и отдельным городам России использовались данные соцопросов, проведенных в период с 3 сентября по 15 декабря 2016 года. Общее количество опрошенных — 5396 человек в возрасте 18 лет и старше в городах с населением более 100 тысяч.

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