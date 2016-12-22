Гипермаркет строительных и отделочных материалов «Леруа Мерлен» площадью 15 тыс. кв. метров начал работу 22 декабря на улице Мясниковой в микрорайоне Родники в Новосибирске.

Сегодня, 22 декабря в Новосибирске открылся третий гипермаркет строительных и отделочных материалов «Леруа Мерлен». Новый гипермаркет рассчитан на жителей Калининского, Дзержинского и Заельцовского районов.

Площадь магазина составляет порядка 15 тыс. кв. метров, ассортимент товаров – более 30 тыс. SKU. Рядом с магазином также расположена парковка на 580 машиномест.

«Впервые в гипермаркетах «Леруа Мерлен» мы спроектировали в отделе кухонь интерактивную проектную зону, где при помощи консультантов можно создать дизайн кухни», — отметила в рамках церемонии открытия директор магазина «Леруа Мерлен» на Родниках Наталья Новикова.

Как ранее отмечал генеральный директор сети «Леруа Мерлен» Венсан Жанти, к концу 2016 года у ритейлера в России будет более 60 торговых объектов. На открытие в России до 20 магазинов в год «Леруа Мерлен» тратит до 30 млрд рублей. В 2015 году российская выручка «Леруа Мерлен» составила 179 млрд рублей и может вырасти на 5% в 2016 году, считает Жанти.

LEROY MERLIN (в России «Леруа Мерлен») — французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году на севере Франции, и сегодня занимает первое место в Европе по товарообороту. Первый магазин «Леруа Мерлен» в России открыл свои двери для покупателей в 2004 году в г. Мытищи, МО. В настоящее время действуют 58 гипермаркетов «Леруа Мерлен» в 26 регионах России, из них три – в Новосибирске.

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