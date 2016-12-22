Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, в суд направлено уголовное дело о хищении 154 млн руб. Обвиняемым проходит Антон Бурого — генеральный директор ООО «Торговый Дом МТЗ-Сибирь» (учредитель — ОАО «Минский тракторный завод», республика Беларусь).



Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Новосибирской области.

Антон Бурого обвиняется в растрате и покушении на мошенничество: и то и другое в особо крупном размере.

Следствие считает, что генеральный директор ООО «Торговый Дом МТЗ-Сибирь» совершил хищение тракторов «Беларус», запасных частей к ним и денег компании, которой руководил. Осуществлялось это путем отчуждения в пользу подконтрольных Антону Бурого коммерческих организаций.

Ущерб, причиненный МТЗ-Сибирь, оценивается более чем в 154 млн руб.

Помимо этого, по версии следствия, Антон Бурого указал бухгалтеру компании предоставить в налоговые органы заведомо ложные сведения о неосуществленных экспортных сделках. Таким образом планировалось похитить бюджетные средства (около 58 млн руб.) за счет возврата НДС. Но налоговая проверка вовремя установила подлог.

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