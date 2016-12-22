Вчера, 21 декабря международный аэропорт Толмачёво впервые в своей истории обслужил четырёхмиллионного пассажира с начала года. Им стала жительница Новосибирска, вылетавшая рейсом №184 авиакомпании S7 Airlines в Москву.

Юбилейного 4-миллионного пассажира – жительницу Новосибирска поздравили генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич и генеральный представитель S7 Airlines в Средней Азии и аэропорту Толмачёво Евгений Чернышев.

По итогам 2016 года аэропорт Толмачёво планирует обслужить более 4 млн пассажиров. Эта цифра является абсолютным рекордом в истории новосибирского аэропорта. Пять лет назад, в 2011 году пассажиропоток достиг отметки 2,7 млн обслуженных пассажиров и преодолел рекордный показатель 1991 года, пикового по пассажиропотоку для аэропорта. Первого трёхмиллионного пассажира с начала года аэропорт Толмачёво обслужил в 2012 году.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных – 1300 пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO.

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