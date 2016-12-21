В 2017 году в Новосибирской области планируют провести капремонт в 667 домах

На заседании отраслевого актива министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, которое состоялось 20 декабря, выяснилось, что все поставленные в прошлом году задачи были выполнены. Нареканий не поступило даже от депутатского корпуса.

Во время заседания отраслевого актива министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области 20 декабря министр Евгений Ким доложил, что главными направлениями деятельности ведомства в текущем году было разрешение ситуации с убыточными предприятиями коммунального комплекса, повышение качества питьевой воды и капитального ремонта. Со всеми этими задачами, по его словам, министерство справилось.

Об исполнении региональной программы проведения капитального ремонта отчиталась заместитель министра ЖКХ и энергетики Елена Макавчик. В результате уточненной информации по объектам ремонта, сроки реализации программы было решено продлить с 25 до 30 лет. Таким образом, в регионе созданы условия для увеличения количества объектов, на которых будет проведен капремонт.

Так в 2016 году ремонт осуществили на 557 многоквартирных домах (МКД), на эти цели было направлено порядка 1,5 млрд руб. В следующем году планируется капитально отремонтировать 667 МКД, что потребует 2 млрд руб.

На 2017 год министерство вынесло следующие задачи: переход к опережающим темпам разработки проектно-сметной документации, соблюдение сроков выполнения программы капремонта, повышение качества ремонтных работ и контроль за эффективным расходованием средств на эти виды работ.

В свою очередь заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский, оценивая работу ведомства, отметил: «Министерством совместно с профильным комитетом проделана огромная работа по совершенствованию регионального законодательства в этой сфере. Была создана рабочая группа, которая рассматривала многие вопросы. И результатом работы являются внесенные изменения, позволяющие в срок выполнять ремонтные работы и предоставляющие на льготных условиях то оборудования, которое необходимо для проведения сложных работ, а также уточнены функции регионального оператора».

По мнению депутата, сейчас необходимо проработать вопросы капремонта домов, являющихся памятниками культурного наследия.

Сам Евгений Ким также обратил внимание на недостаточное количество подрядных организаций, задействованных для проведения капремонта.

Другим достижением года явилась программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. «В 2016 году планируется расселение 45 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда или 128% от планового показателя. Большое внимание уделено качеству построенного жилья, – подчеркнул министр. – Одновременно с федеральной программой второй год реализуется областная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года».

Говоря о региональной системе капитального ремонта, министр отметил, что в 2016 году она претерпела значительные изменения. «Усовершенствовано региональное законодательство в этой сфере, проведена большая работа по актуализации региональной программы, – сказал Евгений Ким. – В результате обеспечена финансовая сбалансированность программы, более точно проведено планирование работ, в том числе с учетом комплексности ремонта».

Кроме того продолжалось развитие государственно-частного партнерства в коммунальном комплексе, в частности заключение концессионных соглашений. Заключено два концессионных соглашения по модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения г. Оби и р. п. Маслянино, фондом содействия реформированию ЖКХ предоставлена финансовая поддержка концессионерам в размере 437 млн руб.

Приоритетным направлением в Новосибирской области остаётся обеспечение населения качественной питьевой водой, поэтому в 2016 году продолжалась реализация мероприятий подпрограммы «Чистая вода». Сегодня приоритетом программы является обеспечение чистой питьевой водой на территориях, где по оценке экспертов в первую очередь Роспотребнадзора, наиболее сложная ситуация с ее качеством. Необходимо отметить, что доля обеспеченности населения питьевой водой, полностью соответствующей гигиеническим нормативам имеет тенденцию к увеличению.

Кроме того, в Новосибирской области продолжается реализация программы газификации к концу 2016 года планируется подключить к газу 6 500 домов. В текущем году запущен природный газ в р.п. Мошково, губернатором согласована инвестиционная программа ПАО «Газпром» на период до 2020 года. В первом квартале 2017 года газ будет подан в Ордынский район.

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