Наличие переговоров компании с АФК «Система», а также Сбербанком подтвердил вице-президент «Сибмоста» по безопасности, бывший начальник управления ФСБ по НСО Сергей Савченков в рамках заседания сессии Совета депутатов Новосибирска, которая состоялась сегодня, 21 декабря.

По словам Савченкова, переговоры ведутся с рядом организаций, которые могли бы помочь в стабилизации финансового положения компании, в том числе со Сбербанком, являющимся одним из кредиторов организации. Также менеджер заметил, что иск «Сибмоста» в 2,5 миллиарда рублей к мэрии Новосибирска не является попыткой решить финансовые проблемы компании.

«Действительно ситуация в «Сибмосте» очень тяжелая, но не в стадии банкротства» — заверил спикер. Депутаты в свою очередь высказали сомнение в долгах мэрии, которые компания пытается отсудить. Так, по мнению председателя комиссии по муниципальной собственности совета депутатов Новосибирска Сергея Бондаренко, «Сибмост» специально сократил сроки проведения работ при подаче заявки на конкурс. А заместитель председателя горсовета Ренат Сулейманов высказал сомнение по поводу представленных компанией убытков, отметив, что они, согласно имеющимся данным, не подтверждены документами бухгалтерского учета.

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