21 декабря прошло заседание комитета по бюджету законодательного собрания, на которой депутаты рассмотрели проект государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 гг».

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов рассказал членам комитета о направлениях поддержки бизнеса, предусмотренных в программе. Он обратил внимание на существенное сокращение объемов федеральных субвенций.

«Мы формировали программу, исходя из условий текущего года. Общий лимит на 2016 год утвержден в размере 360 миллионов рублей. В 2017 году сумма сократится до 142 млн рублей», — констатировал Николай Симонов.

Заместитель председателя комитета по бюджету Валентин Сичкарев отметил необходимость предусмотреть финансирование по программе в муниципальных районах и городских округах.

Глава комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности ЗС Александр Морозов поддержал Сичкарева. «В деревнях отсутствуют торговые точки. Понятно, что в райцентры пришли сети, с которыми местные предприниматели не в состоянии конкурировать. Может быть, в сетях товары дешевле, но их их доступность крайне ограничена».

Заместитель председателя комитета Ирина Диденко высказала мнение, что учитывая нынешние экономические реалии, программа неплохая. Но заметила, что ее необходимо дорабатывать. В частности, по ее словам, в ней должна быть отражена поддержка частных промышленных парков.

Зампред комитета по бюджету Юрий Зозуля обратил внимание на то, что зачастую поддержка предпринимателей превращается в «процесс ради процесса». «Дело не в количестве создаваемых предприятий, а в качестве. Что толку — создавать их и закрывать, давать нищенскую, ниже прожиточного минимума, зарплату. Это не красит ни экономику субъекта федерации, ни поддерживаемые предприятия», — рассуждает Юрий Зозуля.

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