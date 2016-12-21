«Фонд борьбы с коррупцией» провел расследование по факту незаконного захвата береговой линии в селе Морозово Искитимского района Новосибирской области, а также незаконной приватизации береговой полосы в целях строительства элитного загородного клуба «Морозово» и клубного коттеджного поселка «Остров».

«Чтобы подтвердить выводы о факте незаконного захвата береговой линии в селе Морозово Искитимского района, мы обратились в департамент Росприроднадзора по СФО и прокуратуру, — отмечает юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Вячеслав Гимади. — На данный момент ликвидированы заборы, препятствующие доступу к воде, а также получены подтверждения прокуратурой факта нарушения Земельного кодекса при приватизации».

Однако, как выяснили в «ФБК», данные острова – Солдатский, где расположен загородный клуб «Морозово» и остров, на котором на данный момент ведется строительство элитного коттеджного поселка «Остров», чиновники администрации Искитимского района приватизировали в частную собственность, что запрещено законом (береговая полоса на 20 метров предназначена для общего пользования и приватизации не подлежит).

«Таким образом, администрация района продала целый остров 19 га застройщику за 10 млн рублей, то есть около 5 тыс. рублей за сотку, — подчеркивается в сообщении «ФБК». — Сам застройщик в свою очередь продавал участки по 200 тыс. рублей за сотку. Очевидно сколько недополучил местный бюджет от этого сплочения власти и бизнеса при продажи муниципальной земли по цене в 40 раз ниже рыночной».

Как ранее пояснила «КС» начальник управления администрации Искитимского района НСО по имуществу и земельным отношениям Лариса Арсибекова, ДНТ «ФМК» действительно за 10 млн рублей приобрело участок площадью 19 гектаров для дачного строительства (на данный момент кадастровая стоимость участка составляет 54,5 млн рублей — «КС»).

По информации прокуратуры, «в ходе проверки установлено, что вопреки п.8 ст. 27 Земельного кодекса РФ администрациями Искитимского района и Морозовского сельсовета Искитимского района заключены договоры купли-продажи земельных участков, входящих в пределы береговой полосы». В связи с чем, Искитимской межрайонной прокуратурой внесены представления главам Искитимского района и Морозовского сельсовета. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

Получить комментарии ДНТ «ФМК» на момент публикации не удалось.

Напомним, что застройку коттеджного поселка «Остров» в акватории Бердского залива ведет ДНТ «ФМК», авторизированный партнер проекта – финская компания Honka. На данный момент продано 25 из 70 участков. Ранее «КС» также писал о незаконно возведенной дамбе к элитному поселку «Остров».

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