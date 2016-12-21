Экс-управляющий маркетингового агентства «Б-52» Дмитрий Петров, осужденный по делу о хищении 2,7 млн рублей при организации форума «Интерра-2012», выходит на свободу. Информацию об этом «КС» подтвердили друзья и адвокат Дмитрия Петрова.

Сегодня, 21 декабря прошло заседание новосибирского областного суда апелляционной инстанции по делу Дмитрия Петрова, осужденного летом этого года по делу «Интерры».

Как пояснил корреспонденту «КС» адвокат Дмитрия Петрова Сергей Власов, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты. «Кроме того, был изменен приговор Заельцовского суда в части наказания. Суд посчитал наказание условным», — отметил Сергей Власов.

Он отметил, что в данный момент готовятся бумаги об освобождении. «Я думаю, что часам к семи вечера сегодняшнего дня его освободят», — подчеркнул адвокат Дмитрия Петрова.

В разговоре с «КС» другой фигурант по делу «Интерры», экс-директор форума Лада Юрченко обратила внимание на то, что приговор не отменен, речь идет о его смягчении: «По приговору Заельцовского районного суда Дмитрий Петров уже мог бы быть свободным, если бы подал на условно-досрочное освобождение», — рассуждает в беседе с корреспондентом «КС» Лада Юрченко.

По ее мнению, на исход мог повлиять тот факт, что ущерб был компенсирован. Возможно, также областной суд учел, что у Петрова на иждивении ребенок и пожилые родители. «Это прекрасное и счастливое событие, — прокомментировала «КС» Юрченко. — Мы до последнего надеялись, но все же не ожидали. Может быть, это романтический бред, но я не исключаю, что происходят какие-то изменения в системе юриспруденции, в целом ее гуманизация».

«Это произошло благодаря упорной борьбе Дмитрий Васильевича, который не сдавался ни дня, отстаивая свои права», — рассказал корреспонденту «КС» Сергей Власов, адвокат Дмитрий Петрова.

Напомним, что Петров был арестован в марте 2014 года. Ранее «КС» подробно писал о сути претензий к Дмитрию Петрову и Ладе Юрченко. Петрова приговорили к четырем года колонии общего режима. Дмитрий Петров приговорен к 4 годам в колонии, второй фигурант дела — директор форума Лада Юрченко — к 4 годам условно. Стоит отметить, что ущерб в 2,7 млн возместила именно Юрченко.