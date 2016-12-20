Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ. Тарифы для жителей региона изменятся от 3 до 55%.
Лидером по повышению цены на горячее водоснабжение станет Болотнинский район. В райцентре оплата услуги вырастет на 55,2%. В Новосибирске тарифы в среднем вырастут на 15%.
Напомним, департамент по тарифам региона на недавней пресс-конференции привел экономическое обоснование повышения платы за ЖКУ в областном центре на 15%. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев 14 декабря написал официальное письмо губернатору с просьбой не торопиться с подписанием постановления и дать возможность депутатам пересмотреть свое решение на сессии, которая состоится 21 декабря.
Активисты-общественники запланировали проведение митинга несогласия по повышению тарифов. Изначально мероприятие планировалось на пл. Ленина, однако, мэрия одобрила лишь набережную реки Обь. Один из активистов — управляющий партнер DSO Consulting Дмитрий Дьчков — подал в суд иск на мэра Анатолия Локтя о признании незаконным решения об отказе проведения митинга в районе оперного театра. Судебное заседание состоится завтра, 21 декабря.
В Интернете идет сбор подписей под петицией об отмене повышения тарифов в НСО. Петицию можно найти на ссылке «петиция Новосибирск тарифы» Поддержите, это касается всех нас.