Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за ЖКУ. Тарифы для жителей региона изменятся от 3 до 55%.

Лидером по повышению цены на горячее водоснабжение станет Болотнинский район. В райцентре оплата услуги вырастет на 55,2%. В Новосибирске тарифы в среднем вырастут на 15%.

Напомним, департамент по тарифам региона на недавней пресс-конференции привел экономическое обоснование повышения платы за ЖКУ в областном центре на 15%. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев 14 декабря написал официальное письмо губернатору с просьбой не торопиться с подписанием постановления и дать возможность депутатам пересмотреть свое решение на сессии, которая состоится 21 декабря.

Активисты-общественники запланировали проведение митинга несогласия по повышению тарифов. Изначально мероприятие планировалось на пл. Ленина, однако, мэрия одобрила лишь набережную реки Обь. Один из активистов — управляющий партнер DSO Consulting Дмитрий Дьчков — подал в суд иск на мэра Анатолия Локтя о признании незаконным решения об отказе проведения митинга в районе оперного театра. Судебное заседание состоится завтра, 21 декабря.

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