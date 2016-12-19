Новосибирск взял кредит для бюджета на 4 млрд руб

Для финансирования дефицита бюджета Новосибирск получил займы в трех банках по итогам электронных аукционов на общую сумму 4,05 млрд руб.

Контракты заключены с ПАО Банк «Левобережный» – на сумму 750 млн рублей; с ПАО «Совкомбанк» – на 2,7 млрд рублей; с ПАО «Московский кредитный банк» – на сумму 600 млн рублей. Все кредитные линии возобновляемые, дают право получения кредита в любой момент действия договора, предусмотрено и досрочное гашение.

«2 ноября 2016 года мэрией города Новосибирска были объявлены 19 аукционов на право предоставления кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета города и долговых обязательств общим объемом 4,05 млрд рублей. Всего было подано 29 заявок на участие», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Срок кредитования — 3 и 5 лет, средневзвешенная ставка — 11,19% годовых. Возобновляемые кредитные линии являются более гибкими, хотя и не так популярны у субъектов РФ и муниципальных образований.

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