Руководитель регионального отделения партии «Родина», депутат горсовета Новосибирска ВЯЧЕСЛАВ ИЛЮХИН в разговоре с «Континентом Сибирь» рассуждает о том, как не допустить роста социальной напряженности в связи с повышением тарифов ЖКХ, и что городским властям стоит предпринять для этого уже сейчас. В интервью редакции политик говорит о том, к чему может привести логика суда, который вынес решение по иску «Сибмоста» к городской администрации, а также о том, определилась ли «Родина» с кандидатом в мэры Новосибирска.

Отмолчаться не получится

— На последней сессии горсовета Новосибирска одним из самых резонансных вопросов было обсуждение согласования проекта постановления губернатора о тарифах на коммунальные услуги для населения. Непопулярное решение приняли, согласились с увеличением тарифов на 15 процентов. У вас есть свой взгляд на эту проблему.

— В тарифах на ЖКХ больше всего расходов приходится на горячую воду и отопление — до 70%. Согласно имеющимся данным, в АО «СИБЭКО» производительность труда упала за последние два года с 417 до 405 тысяч рублей на человека. Однако штат при этом не сокращается. Общая численность промышленно-производственного персонала в 2010 году составляла 433 человека и к 2016 достигла 490. Доля административно-управленческого персонала составляла в 2010 году 11%, в 2015-м — уже 29,6%. Может быть, прежде, чем говорить о том, что денег не хватает на инфраструктуру и аварийный ремонт, подумать над тем, что тридцать процентов штата — это руководящий персонал, и сколько он получает? О чем мы говорим, когда миллионы рублей уходят на бонусы топ-менеджменту…

— На сессии горсовета вы по этому поводу слова не брали.

— Меня не было на сессии, я заболел. Но отмолчаться не получится. Поэтому позже решил провести брифинг, чтобы обозначить позицию.

— Из сорока присутствующих на сессии депутатов 36 проголосовали «за». Создается впечатление, что практически весь городской парламент поддерживает региональное правительство в вопросе повышения тарифов. Как вы бы проголосовали, если бы пришли на сессию?

— Я бы оказался в числе тех, кто воздержался. «Против» голосовать не стал бы. Коммунальные аварии в городе не нужны, представители «СИБЭКО» не лукавят, когда говорят, что инфраструктура изношена на 70%. Но хотел бы напомнить: 12 лет назад стал депутатом горсовета Новосибирска, нам говорили, что износ составляет 60%. Под эти разговоры — о том, что надо вкладывать деньги в модернизацию — тарифы растут постоянно. В итоге цены на тепло увеличиваются, а износ меньше не становится — наоборот. Вот в чем парадокс. Сейчас вдруг о прошлом забыли, и вновь цены на ЖКХ вырастут на 15%.

Получается, что в следующем году на модернизацию сетей ресурсоснабжающие организации получат приблизительно восемьсот миллионов рублей. Как, на мой взгляд, стоило бы поступить мэру Новосибирска? Он, вернее специалисты, которые занимаются вопросом, должны были заранее позаботиться о проработке программы. Причем инвестиции строителей в создание новых сетей — это отдельный пункт. Пусть «СИБЭКО» предоставит подробную смету, куда будут направлены 800 миллионов рублей, полученные за счет роста тарифов. Допустим, в этом отчете мы увидим, что в 2017 году они собираются переложить ветку на улицах Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Гоголя. Эксперты городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства в свою очередь все это тщательно проверяют. И если по подсчетам получается, что мероприятия потребуют не 800, а 600 миллионов рублей, они обязывают включить в план еще улицу Новоуральская, например. И то же самое — в 2018, в 2019 году и так далее. К 2030 году, возможно, такими темпами мы придем к тому, что процент износа коммунальной инфраструктуры снизится.

И самое главное: если с июля следующего года ресурсоснабжающие организации начинают получать деньги, то сметы они должны предоставить максимум до июня. Если не предоставят, не должны получать средства от повышенного тарифа. Нет точной программы — собираем депутатов, отменяем решение по повышению цен на ЖКХ, идем в суды, едем к президенту. Либо «СИБЭКО» и «Горводоканал» предоставляют конкретную четкую программу действий, либо остаются без денег. А как иначе? Может, они никакую модернизацию не собираются проводить.

— С вашей точки зрения, насколько логично, что «СИБЭКО» — частная компания — просит денег на ремонт сетей у населения?

— Все-таки они действительно обслуживают граждан… Другое дело, что они говорят нам: не считайте наши деньги. Но деньги-то как раз — наши, муниципальные, это деньги граждан. То же «СИБЭКО», по сути, является государством в государстве. У города отсутствуют с компанией нормальные партнерские отношения. Необходимо выработать правила, но делать это, естественно, должна не «СИБЭКО». Есть губернатор, мэр…

— Собираетесь ли вы пойти на митинг против повышения ЖКХ, который заявлен в Новосибирске на 24 декабря?

— Не то, чтобы я — противник митинга… Может быть, он нужен для привлечения внимания к проблеме. Какие еще цели он преследует? Отмену повышения тарифа? Тогда в бюджете города, области нужно было деньги заложить на ремонт инфраструктуры? А если авария случится?

Я допускаю рост тарифов. Но все же 15%, на мой взгляд, перебор. Можно было предусмотреть компенсацию из городской, областной казны. Раньше ведь была такая практика, создавали для этого «Гортеплоэнерго». Зачем на жителей сваливать? Жизнь лучше не становится.

— Судя по принимаемым законопроектам, жить стало лучше, даже прожиточный минимум снизился…

— С точки зрения, специалистов, видимо жить стало лучше. А народ, наверное, исходя из этой логики, не специалист.

Мэра не должны ставить перед фактом

— Верно ли, с вашей точки зрения, винить в ситуации с повышением тарифов городскую власть? В конце концов, депутаты согласовывали постановление губернатора.

— Нельзя говорить, что мэр вообще ни в чем не виноват. Не нужно было в начале года заниматься политическими дрязгами, стоило сосредоточиться на хозяйственных вопросах, на поиске путей решения проблемы. Может быть, не помешало бы встретиться с губернатором, искать возможность, говорить о включении в программы. Мэра не должны ставить перед фактом: дали постановление, которое пришлось срочно рассматривать и принимать решение в считанные дни.

— Вы говорите о недостатке диалога между мэрией и областным правительством?

— Я не знаю, что происходит, но диалога нет или он не качественный. В этом не может быть виноват кто-то один.

Что касается тарифов, больше всего обвинений раздается в сторону горсовета. А что горсовет мог сделать? Допустим, я бы воздержался от голосования на сессии, но я-то оппозиционный депутат. А большинство горсовета может взять на себя ответственность за то, чтобы Горводоканал свернул все инвестпрограммы? Наверное, не может. Постановление губернатора о повышении тарифов подразумевает голосование либо за документ, либо против него. То есть, депутаты не могли поддержать только одну его часть: не могли, например, согласиться повысить тарифы для «Горводоканала», а «СибЭКО» отказать.

— Депутаты на сессии оговаривали варианты жесткого контроля освоения «Горводоканалом» и «Сибэко» средств, полученных за счет повышения тарифов на ЖКХ…

— Что и как мы можем контролировать? Я поэтому и говорю: нужна программа, от которой мы могли бы отталкиваться при осуществлении контроля. И мэр сейчас должен потребовать, чтобы она была сформулирована, чтобы были прописаны конкретные действия и сроки. Чтобы не получилось так: привозят и показывают, что работы вроде бы идут — вот яма, вот какая-то труба. Четкие правила установить не сложно, только нужна политическая воля.

— Вы как депутат, как политик что собираетесь делать, чтобы эту идею продвигать?

— Я уже это делаю и буду дальше доносить идею на всех комиссиях. А решение должен принять мэр. Если он согласен, готов и если ему хватит смелости.

— Вы не идете на митинг протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги, но руководитель местного отделения «Родины» в Октябрьском районе Новосибирска Андрей Гудовский участвует в организации…

— Никаких разногласий у нас с ним по этому поводу нет, я как руководитель регионального отделения «Родины» не возражаю. Позицию партии по поводу этой проблемы я изложил, а Андрей Гудовский идет на митинг не как член «Родины», а как гражданин.

Решили долги простить?

— Резонанс вокруг застройки улицы Богдана Хмельницкого демонстрирует нюансы взаимодействия между властью и деловым сообществом Новосибирска. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу.

— Около трех лет назад уже было понятно: все равно «Отдых» и «Дом спорта» будут сносить. Уже тогда я говорил: единственный правильный выход — городу стоит выкупить у Сергея Дородных (генеральный директор ЗАО «СД «Альфа-капитал» — «КС») эту землю. Тогда она стоила чуть дешевле, чем сегодня. Сейчас собственник готов ее отдать, речь идет о сумме триста миллионов рублей. Мне кажется, что муниципалитет мог бы приобрести участок в рассрочку и при помощи областного бюджета (все же начиналась история, когда мэром был нынешний губернатор Владимир Городецкий). Я считаю, что глава области и города совместными усилиями могли бы решить проблему.

— Как вы относитесь к тому, что улица Богдана Хмельницкого будет провозглашена достопримечательным местом?

— Это в будущем может создать дополнительные проблемы. В том числе для бюджета города. Территория признается достопримечательным местом, это совершенно новые правила и трудности для того же бизнеса. С точки зрения предпринимателей история выглядит так: перезонировали участок, нарушили мои планы. Что помешает юристам насчитать сотни миллионов рублей, которые бизнес недополучит в результате этих действий? Не проще ли мэрии выкупить землю сейчас, ведь неизвестно, как дело может повернуться в судах.

— Может быть, кому-то нравится резать хвост по кусочкам и затягивать скандал?

— На самом деле, некоторые решения — очень простые. Например, смогли найти в городском бюджете двести миллионов рублей на содержание футбольной команды «Сибирь». Неужели на площадку по улице Богдана Хмельницкого средства найти нельзя?

— Бюджету не помешали бы деньги, взысканные с застройщиков, которые должны казне миллиарды рублей за аренду муниципальной земли.

— Да, мне тоже очень интересно, почему в бюджете на следующий год эта цифра не заложена. Решили долги простить? Это чревато плохими последствиями. Представьте, застройщик приходит на аукцион, заявляет цену, которую готов заплатить городу за участок и заранее не беспокоится, сможет ли ее выплатить. Поэтому откладывает в сторону табличку с цифрой 1 млн рублей, сразу поднимает 100 млн и держит ее до последнего. Ему ведь все равно не нужно будет отдавать эти деньги. В крайнем случае он скажет: «за мной — обманутые дольщики, как вы можете с меня требовать платы». А если все застройщики станут так себя вести, что получится?

— Хоть какие-то подвижки есть в поиске решения проблемы?

— Тенденция — как в анекдоте, где «Запорожец» на большой скорости врезался в «Мерседес». Водитель «Запорожца» говорит: мужики, не трогайте меня, я все отдам. Договорились, что через неделю принесет пятьсот тысяч. Через неделю: «Мужики, простите, не могу пятьсот тысяч выплатить». Мужики его бьют, он говорит: «Я не отказываюсь отдавать, но я только двести тысяч могу отдать. Через неделю точно отдам». Ладно, хоть столько. Через неделю. «Принёс?». «Нет, мужики, не могу найти. В долг никто не даёт». «Ну все». «Ну не трогайте, скостите ещё немножечко — я отдам, я сто тысяч могу отдать». Хорошо, через неделю. Встречаются. «Принёс?». «Нет». «Ну все, конец тебе». «Нет, мужики, не трогайте, ну я же все-таки потихонечку рассчитываюсь». В общем, если по существу: никто ничего не гасит.

— Что это? Наглость или объективные обстоятельства?

— Видимо, старший разрешил. Задолженность за аренду муниципальной земли растет. Она достигла 3,5 миллиардов рублей. На личности я переходить не буду… Складывается впечатление, что глава города не хочет наводить порядок. И то, что деньги не заложены в бюджете на следующий год дает основание полагать, что впечатления не обманчивы. На ближайшей сессии совета депутатов Новосибирска я подниму эту тему.

Поставить на место зарвавшегося строителя

— Может быть, городской администрации не до поисков вариантов решения этой проблемы? Особенно в свете постановления арбитражного суда о том, что мэрия должна компенсировать «Сибмосту» 2,5 миллиарда рублей.

— Решение суда комментировать трудно… Но оно вызывает недоумение. «Сибмост» выиграл конкурс на строительство Бугринского моста, так как дал самую низкую цену и самые короткие сроки. Он понизил ставки и выиграл. А теперь заявляет: нет, сроки были сжатые и верните мне 2,5 миллиарда рублей. Он просит возместить то, благодаря чему он получил заказ? Подрядчик сам решил участвовать в конкурсе, а теперь город виноват? Раздаются заявления о том, что земельные участки не были подготовлены, дома не были расселены. Работы шли, простоя не было.

Но суд послушал и встал на сторону «Сибмоста». Заседание длилось 43 минуты. Мне вынесенное решение кажется бредовым. Следуя логике этого суда, любой строитель может тоже пойти в суд и сказать: когда он планировал начать строительство, рассчитывал, что уложится в одну сумму, а вышла другая, еще и дорогу пришлось построить. В общем, мэрия ему должна, потому что он недополучил прибыль. Такая логика далеко может завести.

— Как вы считаете, если бы мэр в городе не сменился, ситуация была бы такой же, у города был бы такой долг перед строителем Бугринского моста?

— Сложно предполагать, что было бы, если бы в городе не сменился мэр… Но команде Анатолия Локтя стоит до последнего отстаивать в судах позицию. И мэр, и губернатор должны сейчас думать о том, как поставить на место зарвавшегося строителя.

— Но Альберт Кошкин ведь почетный житель Новосибирска, не нужно покушаться на святое, как сказал Владимир Городецкий.

— Для меня новость, что в полномочия губернатора входит возведение кого бы то ни было в лик святых. Областной депутат Андрей Жирнов предлагал лишить главу «Сибмоста» звания почетный житель за его действия. Мне кажется, над этим вопросом стоит подумать.

— Депутаты законодательного собрания не поддержали инициативу «Родины» провести референдум по поводу целесообразности строительства четвертого моста в Новосибирске. Парламентарии ссылались на то, что формулировка вопроса допускает множественное толкование. Каковы дальнейшие перспективы, вы будете продолжать настаивать на референдуме?

— Областные власти сделали все, чтобы не было возможности провести референдум одновременно с выборами в Государственную думу, в сентябре 2016-го. А мы пытались максимально снизить количество ресурсов на проведение голосования. Референдум требует больших бюджетных вложений. Необходима явка пятьдесят процентов. Я трезво оцениваю ситуацию. Если референдум проходит одновременно с федеральными выборами, вероятность того, что люди на него придут, гораздо выше.

— Разве что на президентские выборы такое количество людей может прийти.

— В любом случае, я рад, что наши усилия были не напрасными. Резонанс привел к тому, что цена строительства четвертого моста снижена.

Не молчу ради сохранения хороших отношений с «великими»

— «Родина» на парламентских выборах в сентябре не дотянула до пяти процентов, но определенного результата все же добилась, если говорить о региональной кампании. Расскажите о дальнейших планах областного отделения? Следующей осенью состоятся довыборы в горсовете Новосибирска и законодательном собрании Новосибирской области. Будете выдвигать кандидатов?

— Благодаря результатам, полученным в региональной кампании, у нас — единственной из непарламентских партий — есть право выдвигать кандидатов в законодательное собрание Новосибирской области без сбора подписей избирателей. «Родина» собирается этой возможностью воспользоваться. Есть желание участвовать во всех выборах, но мы не из тех, для кого главное — участие. Нам нужен результат.

— И личности, которые могут добиться результата.

— Подождем, пока не будем анонсировать конкретные имена. Что касается Андрея Гудовского, он будет участвовать в выборах. В каких, пока не знаю.

— А в выборах мэра от «Родины» кто будет участвовать?

— Рассуждать о мэрской кампании, я считаю, пока несколько преждевременно.

— Возвращаясь к оценке результатов прошедшей парламентской кампании: нет ли ощущения, что «Родина» упустила инициативу, позволила другим партиям перехватить повестку, некоторые темы?

— На мой взгляд, низкая явка на выборах — не является результатом недоверия «Единой России». Люди вообще не доверяют парламентским партиям. С «Родиной» я начал сотрудничать менее, чем за год до выборов 2016 года. Кампанию предваряли внутренние пертурбации. С одной стороны, нам просто не хватило времени. Достаточно сложно работать с избирателями в летний сезон. С другой стороны, мы не сумели достучаться до граждан… Мы сделаем выводы..

Совет депутатов Татарска в сентябре этого года избирался по спискам, мы сосредоточили усилия и набрали девять процентов. Не собираемся останавливаться на достигнутом. Будем развивать партийные ячейки в Татарске, Барабинске… Очень интересует нас и Новосибирск.

Если говорить об областном центре, на выборах в Госдуму мы получили очень хороший результат в Пашино. Это мой округ в горсовете. Жители знают, что в трудную минуту я их не бросаю, они в этом убеждались не однажды. Например, когда власти прорабатывали идею переноса барахолки к Пашино. Я не стал молчать ради того, чтобы сохранить хорошие отношения с предыдущим губернатором. Люди мне делегировали представление их интересов, и я буду это делать, даже если придется ругаться с кем-то из «великих». А по-другому нельзя, иначе не стоит сохранять мандат.

— Проводит ли партия работу над ошибками, прежде чем приступить к оценке готовности к следующему избирательному периоду?

— Перед недавно прошедшей избирательной кампанией мы пересмотрели партийный кадровый состав. После выборов начали выводить из организации людей, которые никак себя не проявили.

— Есть ли чувство удовлетворения от участия в выборах в Новосибирской области экономиста Михаила Хазина, который выдвигался от «Родины»?

— Михаил Хазин — экономист высокого класса. Многие его прогнозы сбывались. Когда стартовали предвыборные процессы в США, он говорил, что выиграет Дональд Трамп. Он единственный человек, предсказавший два экономических кризиса в России. Я считаю, что к Хазину стоит прислушиваться.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.