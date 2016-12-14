Спикер совета депутатов Дмитрий Асанцев в экстренном порядке обратился к губернатору Новосибирской области с просьбой не торопиться с повышением тарифов ЖКХ. Большая часть городских депутатов, которым две недели назад пришлось принять «непопулярное решение» и проголосовать «за» изменение цен на коммунальные услуги, узнали о письме председателя ГС к Владимиру Городецкому по факту.

14 декабря депутаты горсовета Новосибирска обнародовали информацию о том, что спикер совета депутатов Новосибирска, глава фракции «Единая Россия» в ГС Дмитрий Асанцев направил обращение своему однопартийцу губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому с просьбой не утверждать повышение тарифов на коммунальные услуги в Новосибирске. Это предложение он аргументировал тем, что совет депутатов мог бы пересмотреть решение о согласовании возможности повышения тарифов ЖКХ на 15 процентов, которое принял всего 12 дней назад.

Напомним, что 2 декабря на сессии городские депутаты долго обсуждали проект постановления губернатора Новосибирской области о тарифах на коммунальные услуги и в конце концов приняли «непопулярное решение», согласно которому плата за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля может вырасти на 15 процентов. На сессии мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в том числе, говорил о необходимости принять положительное решение, обращая внимание на износ городских коммуникаций до критического уровня. Спикер совета депутатов Дмитрий Асанцев обращался к руководителю департамента по тарифам Новосибирской области Гарею Асмодьярову и к вице-мэру Новосибирска по городскому хозяйству Данияру Сафиуллину с вопросом, подтверждают ли они обоснованность повышения тарифов. После утвердительного ответа 36 из 41 присутствующих депутатов проголосовали «за» постановление губернатора.

В письме Дмитрия Асанцева главе области говорится, что после сессии в совет депутатов, фракцию «Единая Россия» и КПРФ «поступает большое количество обращений граждан, а также инициативных групп, в которых жители выражают мнение о невозможности увеличения тарифов на коммунальные услуги, учитывая сложное финансовое состояние, рост цен на товары первой необходимости, отсутствие индексации заработных плат».

В разговоре с корреспондентом «КС» несколько депутатов горсовета отметили, что о письме Дмитрия Асанцева они узнали по факту — «от коллег» или из «соцсетей». Независимый депутат Наталья Пинус (на сессии голосовала против постановления губернатора) усомнилась, что у главы горсовета есть право принимать такие решения и подчеркнула, что «юридическая ценность его послания равна нулю». «Письмо с опечатками. Насколько я могу судить, оно было написано сегодня рано утром и тут же отправлено адресату. К полудню о нем узнали депутаты, просто передавая письмо из рук в руки. Может быть, с фракцией «Единая Россия» было по-другому», — отметила Наталья Пинус.

Один из депутатов-коммунистов также обратил внимание на три ошибки в обращении (особенно бросается в глаза дата принятия решения городскими депутатами — февраль вместо декабря), что с его точки зрения говорит о том, что оно составлялось «в страшной спешке». Некоторые собеседники «КС» высказали предположение, что письмо, выложенное в соцсетях, — это черновой вариант текста.

Как пояснил редакции один из единороссов, занимающий в совете депутатов Новосибирска руководящий пост, на то, чтобы оповестить парламентариев, просто не хватило времени, так как события разворачивались «в авральном режиме». Однако он подтвердил, что Дмитрий Асанцев о письме к губернатору говорил утром, 14 декабря, с депутатами. Но не со всеми, а с членами совета председателей, в котором состоят спикер, вице-спикеры и руководители комиссий горсовета.

В разговоре с корреспондентом «КС» Дмитрий Асанцев отметил, что письмо к губернатору реальное. «Но отослано адресату оно было без опечатки в дате, которая была обнаружена перед отправлением и исправлена. Слова о «страшной спешке» ничем не подкреплены. Идея обращения к губернатору возникла в понедельник, 12 декабря. Она продиктована обращениями от граждан, которые поступали после согласования депутатами городского совета проекта постановления губернатора о повышении тарифов. Оставлять без внимания обращения граждан не правильно. Сразу после возвращения в Новосибирск из Москвы я подписал письмо к губернатору», — сказал спикер совета депутатов Новосибирска редакции «КС».

В распоряжении редакции есть обращение без опечатки.

«Я и как депутат, и как председатель совета имею право направлять обращения, не советуясь ни с кем. Тем не менее, письмо обсуждалось на совете председателей, и было поддержано», — подчеркнул в беседе с «КС» Дмитрий Асанцев.

В послании Дмитрия Асанцева губернатору отмечается, что тема «негативно обсуждается в СМИ, социальных сетях». Также Дмитрий Асанцев пишет о вероятности возникновения «социальной нестабильности в Новосибирске». По мнению собеседников «КС» из депутатского корпуса, именно на эту строчку стоит обратить особое внимание. Некоторые из них допустили, что написать письмо посоветовал Асанцеву депутат Госдумы Виктор Игнатов, политтехнолог и давний политический союзник председателя горсовета.

Послание преследует скорее политическую цель. Вероятно, его следует расценивать как попытку отвести огонь от городских депутатов, «которые сыграли чисто техническую роль при принятии решения о согласовании постановления», — говорит один из единороссов, напоминая, что в ЕР по таким вопросам голосование консолидированное. Против постановления проголосовал только один из членов фракции КПРФ, присутствовавших на сессии.

В обращении говорится, что депутаты хотели бы пересмотреть принятое 2 декабря решение, но действительно ли преследуется эта задача — вопрос открытый. Губернатор не обязан принимать предложение, изложенное в письме. А 14 декабря на пресс-конференции Владимир Городецкий подтвердил, что постановление о повышении тарифов все равно подпишет.

«Что касается просьбы изложенной в моем обращении к губернатору и реакции Владимира Филипповича: губернатор обозначил свою позицию, последнее слово в любом случае остается за главой области. Но о свершившемся факте мы можем говорить только после подписания постановления. Пока оно еще не подписано», — отметил Дмитрий Асанцев.

Письмо Асанцева можно воспринимать как некий сигнал, о том, что главе области пора активнее включиться в решение возникших трудностей. Остаться в стороне от обсуждаемой темы в публичном пространстве губернатору, вероятно, теперь будет трудно. Письмо лишний раз «ненавязчиво» напоминает общественности, что при обсуждении проблемы повышения тарифов ЖКХ в Новосибирской области стоит апеллировать к постановлению Владимира Городецкого.

Губернатор не присутствовал при обсуждении и утверждении постановления в совете депутатов Новосибирска. Не исключено, что обширные комментарии по этому вопросу его попросят дать уже завтра, 15 декабря — на сессии заксобрания Новосибирской области.

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