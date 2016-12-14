Губернатор Новосибирской области на своей итоговой пресс-конференции 14 декабря рассказал о темпах развития Новосибирской области и о планах на будущее.

Как отметил Владимир Городецкий, в целом область успешно заканчивает этот год. По мнению губернатора, прогнозы по исполнению бюджета и выполнению социально-экономических программ оказались вполне адекватными и исполнимыми.

«Никаких форс-мажорных обстоятельств у нас не было. Более того, в этом году у нас будет рекордный валовой региональный продукт — он составит один триллион 55 миллиардов рублей. При прогнозе мы ожидали, что триллиона нам удастся достичь только к 2019-му году, но получилось раньше. Кроме того, индекс промышленного производства по итогам года у нас составит примерно 100,9%. Этого удастся достичь прежде всего за счет обрабатывающей промышленности, предприятий оборонного комплекса, а также за счет производства машин и оборудования», — заявил губернатор.

Из проблемных моментов Владимир Городецкий назвал падение реальных доходов населения, сокращение инвестиционной активности и снижение темпов строительства жилья. Тем не менее, в сфере строительстве область все еще лидирует в Сибирском федеральном округе: по словам Городецкого, в этом году в области планируется сдать в эксплуатацию 1,9 млн кв.м жилья. «Сейчас мы рассуждаем, какие меры поддержки еще необходимо предпринять, чтобы оживить строительную отрасль. Так, в этом году введем в эксплуатацию Каинский кирпичный завод, который по новым технологиям будет выпускать 30 млн кирпичей в год, также ведется строительство еще пяти объектов. На особом контроле у правительства остается сложная ситуация с проблемными дольщиками. За три года у нас введено 55 долгостроев, из них 18 будет сдано в этом году. Главное, что мы больше не прирастаем такими домами», — отметил губернатор.

В следующем году Владимир Городецкий ставит задачи по дальнейшему развитию экономики области. По его словам, без этого невозможно обеспечить рост бюджета и исполнение всех социальных программ. Решать эти вопросы, в частности, планируется за счет привлечения частных и государственных инвестиций. Кроме того, особое внимание область собирается уделить программе Минэкономразвития РФ в сфере развития так называемых мега-кластеров. «Мы уже вошли в числе 12 регионов в эту программу, мы сейчас на пятом месте в России. Это подразумевает развитие инновационного кластера мирового уровня. На реализацию этого проекта за пять лет мы планируем получить из различных источников около 40 млрд рублей. Вот такая судьбоносная задача у нас стоит», — сообщил Владимир Городецкий.

В целом, по словам губернатора, приоритеты на следующий год в Новосибирской области останутся прежними: выполнение соцобязательств и сохранение стабильности в регионе.

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