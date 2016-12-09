Вчера, 8 декабря ресторан «#СибирьСибирь» отметил свой первый день рождения гастрономическим ужином от лучшего шеф-повара Санкт-Петербурга Рустама Тангирова. Гостей вечера также ждал оригинальный ледовый бар, выдержанный в лучших традициях сибирского гостеприимства.

Ровно год назад на ресторанной карте Новосибирска появилось знаковое место — ресторан «#СибирьСибирь». С этого момента оно заняло прочные позиции в топовых местах города среди ценителей северной кухни, гурманов, туристов и просто любителей вкусно покушать. «#СибирьСибирь» не перестает удивлять гостей и жителей Новосибирска. В честь праздничного вечера в ресторане открылся ледовый бар, встречающий светскую публику согревающими северными напитками и настоящей строганиной.

Однако центральным событием вечера стал гастрономический гала-ужин от известного петербургского шеф-повара Рустама Тангирова, автора нескольких книг о северной кухне и ведущего ряда кулинарных шоу. Гостям был предложен концептуальный сет из пяти блюд нордической кухни, включающий форшмак из омуля и сельди, закуску из малосольного муксуна, стерлядку в яблочном отваре, оленину с печеной свеклой и нежным кремом из томленой антоновки, а также творожной запеканкой с хрустящими камнями и сорбетом из голубики. При приготовлении блюд использовались только локальные, свежие продукты.

На следующей неделе празднование дня рождения «#СибирьСибирь» продолжится: в пятницу, 16 декабря, Новосибирск посетит один из топовых бартендеров Москвы City Space Bar* Эльдар Жалилов, который представит сибирякам современные рецепты напитков.

«Итоги года работы ресторана «#СибирьСибирь» в Новосибирске мы оцениваем крайне положительно. Городу действительно был необходим такой ресторан, заведение-визитка для интересующихся традиционной кухней Сибири и Севера, — говорит ресторатор Денис Иванов. — Пожалуй, спустя год, можно сказать, что нам действительно удалось сделать «#СибирьСибирь» модным, вкусным и узнаваемым местом в городе. Надеемся, что в 2017 году на церемонии вручения международной премии «Пальмовая ветвь» мы не останемся без наград!».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

* Сити Спейс Бар