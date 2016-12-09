На заседании Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) участники рассмотрели итоги прошедшего в Новосибирске форуме «Инновационная энергетика». Члены МАРП сошлись во мнении, что развивать необходимо все виды энергетики, вспомнили ситуацию в микрорайоне «Березовый» и отыскали причину неполадок. Несмотря на обилие представленных перспектив на форуме, возможностей реализовать их в Новосибирской области не так много, считает заместитель губернатора Сергей Семка.

В конференц-зале завода «Сибтехномаш» 30 ноября прошло заседание МАРП. Одним из вопросов повестки стало обсуждение итогов форума «Инновационная энергетика», который недавно прошел в городе.

Напомним, что в Технопарке в течение двух дней, 10 и 11 ноября проходил XII Новосибирский инновационно-инвестиционный форум по направлению «Инновационная энергетика». На мероприятии собралось почти 500 участников, среди которых были представители власти, науки и промышленности из более 140 организаций и 12 городов России. Кроме того посетили форум и представители энергетических компаний из Германии, Гонконга, Монголии.

Участники форума обсудили вопросы малой распределенной энергетики, экологические проблемы в сфере энергетики, низкопотенциальные и возобновляемые источники энергии, проблемы развития энергодефицитных территорий, использование новых видов топлива, а также проблемы практической подготовки квалифицированных кадров для работы с системами и оборудованием «новой» энергетики, создание технопарков или центров с возможностью экспозиции образцов техники и оборудования, чтобы можно было наглядно продемонстрировать технологии в действии.

«Это уже 12-й инновационный форум. Но каждый раз название меняется в зависимости от содержания. Сегодня это «Инновационная энергетика». Первая особенность форума — на нем представлены технологии, которые уже сейчас можно внедрить в городское хозяйство. Поэтому вы видите здесь большое количество участников: от разработчиков, ученых до представителей заводов. И я считаю, что это принципиально важно. А другой особенностью форума, которая может показаться неоднозначной, является то, что мы рассматриваем перспективу использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ): ветер, солнце, биомасса и геотермальная энергия. Неоднозначной может показаться потому, что в Сибири расположена грандиозная масса относительно дешевого органического сырья, а мы рассматриваем “дорогие” возобновляемые источники», — рассказал директор Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Сергей Алексеенко.

То, что продукт ВИЭ не так дорог, как это принято считать, подтверждает собственник и генеральный директор компании NEOSUN Energy (Гонконг) Илья Лихов. Он отметил, что солнечная энергетика уже не является дорогой, во многих странах мира ее стоимость как минимум сравнялась со стоимостью энергии традиционных источников энергии. Наиболее перспективным для России, по его мнению, является развитие солнечной энергетики в области небольших коммерческих проектов для сельского хозяйства и коттеджных поселков.

Набирает обороты и рынок распределенной энергетики. «В Сибири наблюдаются тенденции к расширению рынка распределенной энергетики, потому что те мощности, которые были введены еще в советское время, на текущий момент устаревают и выходят из строя. И их чем-то необходимо заменять», — объяснил заведующий кафедрой тепловых электростанций НГТУ Сергей Елистратов. Также, по его мнению, существующие источники «маломобильны» и не способствуют развитию малого и среднего бизнеса. «Особенно это проявляется в сельской местности, где слабые сети», — подчеркнул Сергей Елистратов.

В свою очередь генеральный директор научно-производственной фирмы «Энергия» Владимир Фомичев обратился к правительству страны с просьбой ускорить принятие законов, позволяющих использовать малую генерацию совместно с электросетями.

Подводя итоги форума на заседании МАРП, начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Люлько особо отметил взаимодействие с обновленным управленческим составом АО «СИБЭКО»: «С приходом новой команды у нас сложились достаточно тесные, хорошие контакты. Компания очень активно участвовала в этом форуме». Как пояснил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, он специально акцентировал внимание на «СИБЭКО», так как, по его словам, бытует мнение о том, что генерирующие компании препятствуют развитию инновационной энергетики. «Но это не так, представители подразделений компании даже выступали с докладами», — попытался опровергнуть стереотип Александр Люлько.

Также он обратил внимание на еще одну инициативу, исходящую от «СИБЭКО» — это использование золошлаковых отходов при строительстве дорог. «И если это и дальше будет использоваться при строительстве дорог, то таким образом мы решим экологические проблемы, а «СИБЭКО» заинтересовано в том, чтобы сбывать золу», — считает это направление перспективным начальник департамента промышленности.

Возвращаясь к распределенной энергетике, еще пару лет тому назад, на тот момент генеральный директор АО «ТГК-11» Сергей Кожемяко в беседе с «КС» отмечал, что от развития малой генерации ТЭЦ только теряют свою эффективность, так как себестоимость производства растет, КИТ снижается. «Потребители тоже ничего не выигрывают от котелизации. Конечный тариф для потребителя на большинстве котельных в 1,5–2 раза выше, чем в сетях централизованного теплоснабжения», — приводил аргумент Сергей Кожемяко.

Тем не менее, не теряет своей остроты проблема энергопотерь на сетях: до 20% — в электросетях и до 40% — в теплосетях. «Для этого во всем мире приближают источники энергии к потребителям», — назвал решение проблемы начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства. Впрочем, внедрение распределенной энергетики может обернуться и разбалансировкой в сетях, подчеркнул Александр Люлько.

При обсуждении перспектив и проблем распределенной энергетики участники заседания не обошли стороной и ситуацию в микрорайоне «Березовый», где застройщик установил объекты малой, но если быть точнее «средней» энергетики. Кстати, при этом генеральный директор ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Татьяна Подчасова категорично заявила, что «к инновационной энергетике этот проект не имеет никакого отношения».

Исполнительный директор фонда энергосбережения Новосибирской области, директор ООО «КАТЭС» Алексей Шибанов в свою очередь заметил, что в «Березовом» до сих пор проблема не решена. «И решена она не будет. Связано это с тем, что конфигурация источника выбрана неправильно. Мощность его завышена более чем в 4 раза по сравнению с потребностями. Также неправильно выбрана единичная мощность агрегатов. Газовый генератор 10 МВт, а реальная потребность — немногим более 3 МВт. Получается, что две машины много, а одной не хватает. Поэтому для того, чтобы заниматься такими вопросами, необходима детальнейшая проработка с четким пониманием, что включать, а не куда включать», — знает Алексей Шибанов.

В целом, по его мнению, энергетика должна двигаться в сторону децентрализации источников, так как эффективность малых источников энергии не хуже, чем крупных. С этим заявлением участники мероприятия спорить не стали. Возвращаясь к инновационной энергетике, Александр Люлько особо отметил доклад академика Сергея Алексеенко о геотермальной энергетике. По его словам, институт уже выпускает насосы для передачи этого вида энергии.

Также начальник промышленного департамента привел в пример здание на улице Ватутина, 41/1, которое получает энергию за счет ВИЭ, а точнее солнечных батарей. Солнечные коллекторы, производящие тепловую энергию, и солнечные панели, производящие электрическую энергию, установили на крыше 10-этажного здания в начале ноября. В этом же здании находится офис компании — инициатора установки таких батарей — ООО НПФ «Энергия». Всего установлены два солнечных коллектора круглогодичного действия по 20 вакуумных трубок и семь солнечных фотоэлектрических модулей общей мощностью 1,5 кВт. Участники заседания МАРП сразу поинтересовались, во сколько это обходится, на что Александр Люлько ответил, что «не слишком дешево».

Свою точку зрения на перспективные направления развития энергетики высказал директор авиационного завод им. Чкалова Сергей Смирнов. Он напомнил, что в ближайшие 100–150 лет ресурсы углеводородной энергетики истощатся. «Шла ли речь на этой конференции о термоядерной энергетике? — уточнил Сергей Смирнов. — Я спрашиваю это к тому, что в Новосибирске имеется Институт ядерной физики, который работает над этими процессами. Очевидно, править миром будет тот, кто овладеет энергетикой 22-го века. Безусловно, это не исключает применения малых электростанций небольшой мощности».

По мнению Татьяны Подчасовой, необходимо «перекраивать государственную политику». «Государство продолжает ориентироваться на ввод традиционных мощностей, а у нас их переизбыток», — подчеркнула генеральный директор ОАО «Новосибирскэнергосбыт». — И новые виды источников энергетикам необходимо рассматривать, потому что их следует потом включать в единую энергосистему».

На это Александр Люлько и заметил, что на форуме не звучало призывов заменить один вид энергетики на другой, следует развивать все виды. «Сегодня мы должны использовать местные источники топлива, такие как опилки, солома и так далее, а также залежи топливного торфа. Других, к сожалению, у нас возможностей нет. Единственное, сейчас еще идет разговор о биоэнергетике — сжигании отходов деревообработки. Иное у нас в области, к сожалению, не применимо. Разрабатывать можно, но не применять», — резюмировал вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

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