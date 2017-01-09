В новом году резко подорожают бензин, сигареты и алкоголь

В 2017 году жителей России ждет резкий рост цен на услуги ЖКХ, бензин, сигареты, алкоголь, проезд в общественном транспорте и др. Федеральные власти озвучили, с чем связано грядущее повышение.

Как ранее сообщал «КС», с 1 июля 2017 года подорожают услуги ЖКХ. В Сибири в различных регионах рост составит от 3 до 5,9%. Самое большое повышение ждет жителей Кемеровской области: установленная индексация — 5,9%. По 5% к тарифу добавят в Тыве и Иркутской области. Для Томска и Омска установлена индексация на 4,5%, Новосибирской области — на 4%.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Новосибирской области тоже станет выше со следующего года. Вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко рассказал, что департамент по тарифам Новосибирской области предусматривает повышение цен на проезд в электротранспорте в районе трех рублей, на автобусе проезд вырастет на два рубля. Жетон в метрополитене может подорожать до 22 рублей.

Выгоды в пользовании личным транспортом тоже не будет: в новом году планируется повышение стоимости литра топлива на 1,5-2 рубля. Причина кроется в принятом решении по повышению акциза на бензин экологического класса «Евро-5». В 2017 году тариф составит 10 130 рублей за тонну (сейчас эта цифра составляет 6 450 рублей). В последующие два года акциз также будет расти. Федеральная антимонопольная служба выступала с предложением привязать стоимость акциза к цене нефти, но эта инициатива не нашла поддержки в правительстве.

Значительно поднимется стоимость табачной продукции, опять же из-за акцизов. Цены вырастут на 20-40%. Так, минимальная стоимость пачки сигарет составит примерно 102 рубля (акциз увеличивается на 26%). В последующие два года планируется рост по 10%. В 2017 впервые налог коснется и электронных парогенераторов: 10 рублей с каждого миллилитра никотиносодержащей жидкости придется перечислить в бюджет. Килограмм табака подорожает на 2,8 тыс руб.

Алкогольную продукцию и пиво тоже поднимут в цене на 20-40%. Акцизы на вина вырастут с 8 до 18 рублей за литр, на игристые вина и шампанское — с 26 до 36 рублей, на пиво с содержанием спирта до 8,6% — с 20 до 21 рубля. На крепкие алкогольные напитки, в частности на водку, акциз увеличится на 5% — с 500 до 523 руб за литр безводного спирта. Таким образом минимальная стоимость бутылки водки составит около 200 рублей.

В следующем году также высока вероятность повышения стоимости новых автомобилей на 15% в связи с инфляцией, низким курсом рубля и требованием об оснащении системой «ГЛОНАСС». С нового года системой должны быть оборудованы все автомобили с новым одобрением типа транспортного средства (ОТТС), а это почти половина рынка. Как это скажется на стоимости и продажах, пока судить сложно.

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