Губернатор Кемеровской области назначил еще одного и.о. вице-губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления. Назначенный на прошлой неделе на эту должность Ерем Арутюнян покинул пост.

В Кемеровской областной власти продолжаются кадровые перестановки после громких задержаний чиновников администрации (вице-губернатор Александр Данильченко и начальник департамента административных органов администрации Кузбасса Елена Троицкая помещены под домашний арест). В прошлый понедельник на указанные должности были назначены Ерем Арутюнян и Алексей Вуйциков соответственно.

Сегодня пресс-служба областной администрации сообщила, что Аман Тулеев назначил нового вице-губернатора. И.о. замгубернатора стал 50-летний генерал-майор полиции Алексей Кожевин. Причины ухода с должности Арутюняна не сообщаются. Кожевин с 1986 по 2016 год работал в органах внутренних дел. Имеет ведомственные награды, а также медаль Кемеровской области «За честь и мужество».

Напомним, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников Кемеровской области по факту вымогательства контрольного пакета акций АО «Разрез «Инской» на сумму не менее 1 млрд рублей. В настоящее время по делу проходят восемь человек.

В пятницу, 18 ноября, четверо фигурантов громкого дела были помещены под домашний арест. В среду, 16 ноября, два фигуранта дела взяты под арест. Один из них — бывший глава СУ СК Кузбасса, отстраненный от должности уже после ареста. Все фигуранты имеют ограничение свободы до 13 января.

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