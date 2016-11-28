Губернатор Кемеровской области назначил еще одного и.о. вице-губернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления. Назначенный на прошлой неделе на эту должность Ерем Арутюнян покинул пост.
В Кемеровской областной власти продолжаются кадровые перестановки после громких задержаний чиновников администрации (вице-губернатор Александр Данильченко и начальник департамента административных органов администрации Кузбасса Елена Троицкая помещены под домашний арест). В прошлый понедельник на указанные должности были назначены Ерем Арутюнян и Алексей Вуйциков соответственно.
Сегодня пресс-служба областной администрации сообщила, что Аман Тулеев назначил нового вице-губернатора. И.о. замгубернатора стал 50-летний генерал-майор полиции Алексей Кожевин. Причины ухода с должности Арутюняна не сообщаются. Кожевин с 1986 по 2016 год работал в органах внутренних дел. Имеет ведомственные награды, а также медаль Кемеровской области «За честь и мужество».
Напомним, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников Кемеровской области по факту вымогательства контрольного пакета акций АО «Разрез «Инской» на сумму не менее 1 млрд рублей. В настоящее время по делу проходят восемь человек.
В пятницу, 18 ноября, четверо фигурантов громкого дела были помещены под домашний арест. В среду, 16 ноября, два фигуранта дела взяты под арест. Один из них — бывший глава СУ СК Кузбасса, отстраненный от должности уже после ареста. Все фигуранты имеют ограничение свободы до 13 января.
От кадровой перестановки ничего не измениться.
ОПГ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.М. ТУЛЕЕВА не одно десятилетие грабит предпринимателей. При этом замы губернатора, начальники департаментов и руководители силовых структур поменялись на несколько раз.