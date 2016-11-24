Коммунист Андрей Жирнов вынудил губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого прокомментировать парламентариям решение арбитражного суда, согласно которому мэрия Новосибирска должна «Сибмосту» 2,5 миллиарда рублей. В своих аргументах он апеллировал к именам бывших глав субъекта — Виктора Толоконского и Василия Юрченко.

24 ноября прошла очередная сессии законодательного собрания Новосибирской области. Замруководителя фракции КПРФ, советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов предложил включить в повестку вопрос о решении арбитражного суда по иску «Сибмоста» к мэрии Новосибирска. Напомним, что оно было вынесено 17 ноября, и глава города Анатолий Локоть уже заявил, что городская администрация готова дойти до Верховного суда, чтобы его оспорить.

Андрей Жирнов, объясняя необходимость выступления Владимира Городецкого на сессии, ставил в упрек губернатору различные «недочеты руководства». В частности, говорил о том, что заксобрание о многих решениях регионального правительства «узнает постфактум». Так, он в очередной раз напомнил о проекте четвертого моста в Новосибирске и проекте строительства мусоросортировочного завода по концессии. По его словам, «депутатов не привлекли» к предварительному обсуждению этих тем. Он предположил, что можно было бы обратиться к бывшему губернатору Новосибирской области Виктору Толоконскому, чтобы тот сказал, «что в Красноярском крае ни один вопрос, связанный с деньгами, не проходит без обсуждения в заксобрании».

«Меня беспокоит тенденция с принятием управленческих решений, за которые в будущем, может быть, придется расплачиваться жителям. Когда закончится «мусорная концессия», мне будет 82 года, Владимиру Городецкому — 108. Никогда не бывает так, что править можно вечно. Важно, какую память человек оставит о себе», — рассуждал Жирнов. Когда его спросили, к чему это говорит, он вернулся к просьбе о том, чтобы губернатор высказался об иске «Сибмоста» к мэрии Новосибирска.

Депутаты согласовали внесение вопроса в повестку. Владимир Городецкий выступил через три часа, в завершение сессии. Он назвал иск «Сибмоста» к мэрии примером спора между хозяйствующими субъектами, который вписывается в законные рамки. Напомнил об истории этого спора, в процессе которого сумма проигранного иска сильно возросла. Владимир Городецкий акцентировал внимание депутатов на том, что решение, принятое 17 ноября, еще не вступило в законную силу, и мэрия может подать апелляцию. Поэтому «комментировать нечего». Кроме того, комментировать решение суда, и тем самым оказывать на него давление, по его словам, неэтично, недопустимо.

«Я высказывал свое мнение, что разобраться нужно в диалоге, без суда. Пошли другим путем, такое право есть. Не могу предсказывать, какое будет в конце концов решение, но какое бы ни было, надеюсь, что сегодняшний мэр «с пониманием тяжелейшего наследия» (вероятно, имея в виду упреки Андрея Жирнова, — «КС») придет, и мы обсудим, что делать, как всегда обсуждаем все вопросы. Я понимаю, что наследие тяжелое. Конечно, управлять миллионным городом — тяжело», — эмоционально говорил Владимир Городецкий.

После выступления губернатора слово взял вице-спикер, руководитель фракции КПРФ Владимир Карпов. Он предложил сформулировать поручение профильному комитету заксобрания. «Речь идет о громадной сумме. Нужно проработать каким-то образом вопрос, проблему нужно решать», — отметил он.

Заместитель председателя бюджетного комитета Валентин Сичкарев заметил, что не стоит торопиться, пока нет решения. К тому же стоит разобраться с компетенциями.

А депутат Валерий Червов в свою очередь призвал коллег извиниться перед Владимиром Городецким. «Вытаскивание на трибуну первого лица Новосибирской области — это фарс, позорный для нас. Мы субъект законодательной инициативы, мы знаем, что три суда прошло, что окончательного решения нет. Зачем настолько унижать губернатора? Я предлагаю извиниться перед Владимиром Филипповичем за некорректное наше поведение, за этот вопрос», — сказал Валерий Червов.

После этого Андрей Жирнов обратился к депутатам со словами о том, что они (и он тоже как депутат) несут ответственность за происходящее в области. Он напомнил о ситуации с отставкой Василия Юрченко. «Законодательное собрание прятало голову в песок, пока привет от президента не прилетел», — резюмировал он и поддержал предложение о том, чтобы к вопросу подключился транспортный комитет. Его руководитель Федор Николаев чуть позже заметил, что комитет не является судебным органом.

Первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов попытался положить конец дискуссии и «прекратить бичевание». После чего председатель комитета по госполитике Александр Терепа еще раз напомнил, что решение суда не вступило в законную силу: «Если неприятность случится с деньгами, все равно мы будем участвовать в решении проблемы так, как будут диктовать нормы права. При всем при этом я хочу пожелать мэрии успехов в этом правовом пределе или беспределе, я уж не знаю. Давайте примем к сведению, пожелаем успехов и дальше будем работать».

Владимир Городецкий еще раз попросил слово и заговорил о президенте АО «Сибмост» и почетном жителе Новосибирска Альберте Кошкине. «Не посягайте на святое. Почетный житель города и области — это святые звания, они присваиваются по заслугам, принимаются не единолично руководством. Говорить, что почетный житель Новосибирска борется с народом, недопустимо».

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