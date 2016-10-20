Виктор Игнатов ушел в Госдуму совсем не для того, чтобы дистанцироваться от политических процессов в Новосибирской области. Зачем известному политтехнологу, который привел коммуниста к посту мэра Новосибирска, а потом пошел на выборы от «Единой России», работа в федеральном парламенте? Выясняла корреспондент «Континента Сибирь» ЕЛЕНА АНИКИНА.

Об уходе Виктора Игнатова в Государственную думу начали говорить задолго до выборов. Но до тех пор, пока он наконец (в числе последних) не подал заявку на участие в праймериз от «Единой России» — говорили об этом с долей скепсиса. Опытные наблюдатели за происходящим в новосибирской политике допускали: декларация о намерениях могла быть проявлением очередной многоходовки. Некоторые из экспертов и сейчас продолжают воспринимать в этом ключе избрание Виктора Игнатова в федеральный парламент.

«КС» не раз отмечал, что местная власть с воодушевлением ждала карьерного продвижения первого вице-мэра Новосибирска Виктора Игнатова. Такое развитие событий преподносилось как выгодное и для городской, и для областной администрации. В числе аргументов «за» переход Игнатова на федеральный уровень было снижение возможностей влиять на политические расклады в Новосибирской области. Но собеседники «КС» считают, что на это не стоит особо рассчитывать.

В мэрии практически решен вопрос о том, кто займется политическим блоком после увольнения из городской администрации Игнатова. 27 октября пройдет сессия законодательного собрания Новосибирской области, на которой, вероятнее всего, и будет объявлено о том, что коммунист Артем Скатов отказался от мандата ради работы на посту заместителя главы Новосибирска, о чем «КС» уже писал.

В отличие от Виктора Игнатова, которого с Анатолием Локтем объединили сложившиеся обстоятельства и собственные интересы, Артем Скатов — из «команды мэра». Вероятно, градоначальник планирует через некоторое время снова идти на выборы, вопрос формирования команды является актуальным. Впрочем, понятно, что успешность кампании не зависит исключительно от преданности, и история победы самого Локтя на выборах в 2014 году это прекрасно продемонстрировала.

Имеют место быть слухи о том, что в городской администрации остается «человек Игнатова». Например, в этом контексте говорят о фигуре Геннадия Захарова, которого Анатолий Локоть в сентябре повысил с вице-мэра до своего первого заместителя. Но скорее речь о том, что оба они — и Игнатов, и Захаров — люди экс-губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского. Вернее их это сближает — то, что они являются выходцами из одной команды, трудно рассуждать о каких-то более тесных взаимосвязях. Хотя есть мнение, что начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского можно условно причислить к «команде Игнатова».

«Игнатовым, как настоящим политиком, движут не дружеские отношения, а собственные интересы. Конечно, он хочет влиять на ситуацию или, по крайней мере, создать видимость влияния. Артем Скатов предан Локтю и обкому КПРФ, в чужие игры играть не станет. А Захаров со стороны воспринимается как человек, который может состоять в альянсе с Игнатовым. Но это, скорее всего, домыслы, хотя оба они — люди Виктора Толоконского, оба работали под его началом в полпредстве, оба в 2014 году перешли в мэрию…», — рассуждает политолог Александр Парфенов.

Секретарь новосибирского обкома КПРФ Владимир Карпов согласен, что Анатолий Локоть «вздохнул» после избрания Игнатова в Госдуму. «Но в другом смысле. В том, что победить на парламентских выборах крайне непросто, а Виктору Александровичу это удалось. Нет никаких оснований сомневаться в том, что после ухода бывшего первого вице-мэра в федеральный парламент, полезные для города связи сохранятся. Естественно, при необходимости Игнатов будет содействовать, работать на интересы города. Как и другие депутаты от Новосибирской области. Игнатов прежде всего будет взаимодействовать с мэром», — говорит Владимир Карпов.

Станет ли Виктор Игнатов оказывать политическое содействие «красной» мэрии, зависит только от одного — нужно ли это самому Игнатову. То же самое можно сказать и о действиях нового депутата Госдумы в интересах (политических) областного правительства, глава которого представляет «Единую Россию». И сам Игнатов теперь является в Госдуме членом именно этой фракции. «Политических предпочтений у Игнатова, думаю, давно нет, но есть четкое понимание политической целесообразности», — замечает Александр Парфенов.

Бизнесмен, генеральный директор ООО «Ривер Парк», советник мэра Новосибирска Олег Торопкин считает, что в реальности у Виктора Игнатова нет статуса серого кардинала. С его точки зрения, он «вышел из тени», еще тогда, когда стал первым вице-мэром Новосибирска. Впрочем, эти два года складывалось ощущение, что присутствие сильного помощника тяготило главу города.

«Виктор Игнатов способен помогать кому угодно. Проблема, на мой взгляд, — в правильной постановке задачи ему. Я удивляюсь логике, по которой отъезд в Госдуму может быть препятствием для влияния на политические процессы в Новосибирской области. Чего не нужно давать Виктору Александровичу, так это скучать, иначе он найдет себе дело сам и может оказаться не в том лагере», — замечает Олег Торопкин.

Оставляя в стороне вопрос потенциальной эффективности Виктора Игнатова в качестве депутата Госдумы, не вызывает сомнения, что федеральный парламент для него — работа на перспективу. И перспектива вряд ли сосредоточена за пределами Новосибирской области. А Госдума — способ дальнейшего наращивания политического капитала.

«Игнатов — это, прежде всего, политик, который вырос в нашей области. Он не просто хорошо ориентируется, у него еще есть хорошее чувство момента. Его участие в политической жизни Новосибирской области — само собой разумеющееся явление. Уйдя в Госдуму, он обрел более высокий политический статус. Перешел с «хозяйственного» уровня, с уровня местной исполнительной власти. С возрастом у него все в порядке, с политическим опытом тоже, виды на карьеру есть. Не было бы карьерного интереса, не пошел бы на парламентские выборы», — рассуждает член президиума новосибирского политсовета «Единой России» Андрей Панферов.

Стоит ждать, что в федеральном парламенте Игнатов будет стремиться к укреплению своих позиций. Сейчас он является рядовым членом комитета по аграрным вопросам, но по информации редакции, он претендовал на должность заместителя председателя одного из комитетов. Впрочем, созыв только начался, а у Виктора Игнатова — связи среди влиятельных единороссов, опыт работы на федеральном уровне (в начале 2000-х он был членом Совета федерации) и другие аргументы. И если зампредами комитетов были бывшие депутаты Госдумы от Новосибирской области Ирина Мануйлова и Сергей Дорофеев, то почему бы этот пост не мог занять Виктор Игнатов? Хотя новый созыв несколько отличается от прошлого: например, он наполовину состоит из одномандатников (Виктор Игнатов входит в их число), которым добавляет вес сам факт избрания по округу, а не по списку. Сейчас в Госдуме столько тяжеловесов, что должностей на всех не хватит. Кроме того, и Дорофеев, и Мануйлова все-таки — члены ЕР. А Игнатов хоть и избрался при поддержке «Единой России» — беспартийный. И непонятно, будет ли активно проявлять инициативу по возвращению партбилета, который у него около трех лет назад забрали «за инакомыслие». Впрочем, это событие было связано с экс-губернатором Новосибирской области Василием Юрченко, с которым местные единороссы сами уже давно предпочитают иметь поменьше общего.

Олег Торопкин допускает, что Виктор Игнатов может вернуться в число членов «Единой России», от которой он шел на выборы. С точки зрения собеседника «КС» партия — тоже средство наращивания политического капитала. «Перед фракцией ЕР сейчас стоит задача: чем занять такое количество победителей в Госдуме, им нужно найти применение. Не исключаю, что будут выстраиваться какие-то межфракционные структуры, у которых также должны появляться руководители — группы коммуникаций с регионами, с отделениями партий, с фракциями в областных, городских советов депутатов так далее. Профессиональный опыт Виктора Игнатова может быть востребован при построении этих иерархий. Но возможны ограничения полномочий, если он останется беспартийным. Не то, чтобы он сам будет проявлять инициативу по возвращению партийного билета — ему просто может поступить достойное предложение», — предполагает Олег Торопкин.

Один из влиятельных единороссов в беседе с корреспондентом «КС» выразил уверенность, что Виктор Игнатов всем своим видом будет демонстрировать слабый интерес к политическим процессам Новосибирской области и тем более к тому, чтобы на них влиять. Такая позиция ему выгодна, «иначе начнут активно говорить, что он целится на место губернатора», — объясняет известный политик. И добавляет, что сам он не сомневается в том, что амбиции у Игнатова действительно есть — «либо на пост мэра, либо на пост губернатора — зависит от того, как зарекомендует себя в Москве».

«Избрание Виктора Игнатова можно трактовать как очередную ступень в политической карьере. Амбиции — губернаторские, не меньше. Для этого уровня амбиций у Игнатова есть все: и опыт, и связи, и харизма, и желание», — считает Александр Парфенов.

Олег Торопкин также допускает наличие «губернаторских амбиций» у Виктора Игнатова. «Через пять лет, если не успеет оказаться замешанным в политически непродуманной акции — почему бы и нет», — говорит бизнесмен.

Другое дело, возможность реализации этих амбиций — по крайней мере, в сегодняшних реалиях. «С точки зрения позиций федеральной власти Виктор Игнатов не очень похож на губернатора в силу слишком большой независимости. Таких людей, в губернаторы не зовут, разве только в Москве. Сегодня существует спрос на другие фигуры, которые не страдают тягой к самостоятельности», — констатирует Олег Торопкин.

Но это не значит, что Госдума не является способом повысить спрос на профессиональные навыки — варианты для их применения есть.

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