Конфликт двух ветвей партии власти. Кто победит Максим Кудрявцев или Ренат Сулейманов, Андрей Каличенко или Андрей Жирнов? Как эксперты оценивают ход избирательной кампании в Госдуму в Новосибирской области, когда до единого дня голосования остается меньше трех недель? Читайте в материале «Континента Сибирь».

По округу или списку?

Для тех, кто следит за предвыборной ситуацией в Новосибирской области, два из четырех одномандатных округов, не представляют особого интереса. Острой конкуренции не наблюдается на территориях, где баллотируются депутат Госдумы РФ четырех созывов Александр Карелин (округ № 137, Искитимский) и первый вице-мэр Новосибирска Виктор Игнатов (округ № 138, Барабинский).

Борьба за мандаты сконцентрирована в двух оставшихся округах. Более интересный расклад — на 136-м (Центральный). Основных претендентов на место в федеральном парламенте здесь больше: всего выдвигается десять человек, но пока так называемыми фаворитами можно назвать троих. Среди них единоросс, депутат заксобрания Новосибирской области, вице-президент «Ростелекома» Максим Кудрявцев, от КПРФ — вице-спикер совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов, от ЛДПР — депутат Госдумы Дмитрий Савельев.

По мнению политолога Владимира Леонтьева, не затрагивая аспект эффективности, на округе заметна работа представителя либерально-демократической партии. «Еще месяц назад казалось, что у Рената Сулейманова есть электоральное преимущество. Команда Кудрявцева потрудилась перед праймериз ЕР, на мой взгляд. Штаб Савельева наоборот активизировался: и баннеры, и раздаточный материал, и встречи с избирателями», — рассуждает эксперт в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь».

Избирательным штабом Максима Кудрявцева руководит депутат заксобрания Иван Мороз. Он скептически оценивает мнение, что работа на округе идет не достаточно активно. «Максим Кудрявцев проводит больше встреч с людьми на округе, чем до праймериз. По шесть-семь встреч в день проходит. Бывает, в один и тот же день переезжаем из одного района Новосибирской области в другой — это сотни километров», — говорит Иван Мороз.

Политолог Александр Парфенов допускает, что член ЕР может рассчитывать на голоса жителей области, а член КПРФ — избирателей Октябрьского и Центрального районов Новосибирска, которые также являются составной частью одномандатного округа № 136, и где несколько раз избирался Ренат Сулейманов. Плюс Центральным округом Новосибирска руководит соратник мэра-коммуниста Сергей Канунников.

Одномандатный округ № 136 включает в себя, в том числе, Дзержинский район Новосибирска, где год назад выиграл выборы в горсовет Новосибирска координатор новосибирского отделения ЛДПР Евгений Лебедев.

Политолог не исключает, что исход голосования во многом будет зависеть от расклада именно в Дзержинском районе. «Его формально контролирует ЕР. А остальные районы Новосибирска, можно сказать, «присягнули на верность» коммунистической мэрии и особой поддержки партии власти я не отмечаю, по крайней мере, официально, — отмечает в беседе с «КС» Александр Парфенов. — Кудрявцев сделал ставку на депутатский корпус, точнее на депутатов-единороссов Игоря Салова (горсовет Новосибирска) и Олега Мирошникова (заксобрание Новосибирской области). Их округа находятся в Дзержинском районе. Но Салов — в дружеских отношениях с лидером новосибирской «Родины» Вячеславом Илюхиным, позиции же Мирошникова на территории, на мой взгляд, весьма нестабильны, он не может являться надежным партнером. Сильный ресурс — Клуб избирателей Мочалина, который пока находится в тени», — заключает Александр Парфенов.

Иван Мороз говорит, что штаб Кудрявцева городу уделяет внимания не меньше, чем области. «Сосредоточились на том, чтобы наш кандидат провел в Новосибирске как можно больше встреч. Мы чувствуем давление административного ресурса в городе, понятно, кому отдается предпочтение. Не скажу, что нам легко в областном центре, но нам помогают депутаты, коллеги по партии: Игорь Салов, Алексей Джулай, Сергей Бондаренко, Олег Мирошников, Игорь Титаренко, Евгений Яковенко, Николай Мочалин нам помогает…» — отмечает Иван Мороз.

По мнению некоторых собеседников «КС» активность Дмитрия Савельева на округе может повлиять на результат Кудрявцева, который в прошлом году избирался в заксобрание в первый раз. Но стоит учитывать, что ЛДПР оттягивает голоса тех, кто предпочитает голосовать «не за ЕР». То есть, оттягивает у КПРФ, от которой баллотируется Сулейманов. Следовательно, нельзя исключать, что присутствие на округе Савельева для Кудрявцева выгодно. А при удачном для него раскладе, члену ЛДПР может быть не принципиально, как пройти в Госдуму — по списку или по одномандатному округу. Напомним, что Савельев возглавляет региональную группу ЛДПР в Новосибирской области. «У ЛДПР появилась возможность, провести в Госдуму одномандатника. Его победа на округе в глазах Жириновского стала бы показателем заслуг, сил представителя партии», — объясняет активность Савельева на одномандатном округе Владимир Леонтьев. Если по списку ЛДПР в Новосибирской области получит хороший результат, то Савельев в случае победы на одномандатном округе может передать свой мандат тому, кто идет далее по списку. Таким образом, область в Думе будут представлять два депутата от ЛДПР. Сейчас, например, только один.

Впрочем, по словам тех, кто регулярно бывает на округе, количество баннеров с изображением Дмитрия Савельева на территории в последнее время убавилось. В то же время стали заметнее привычные желто-синие партийные баннеры с буквами ЛДПР. Собеседникам «КС» это дает основание усомниться, что Дмитрий Савельев нацелен во что бы то ни стало бороться за одномандатное место в Госдуме.

Основными соперниками на округе № 135 (Новосибирский) выступают единоросс, первый заместитель гендиректора строительной компании «Энергомонтаж» Андрей Каличенко и коммунист, депутат заксобрания Новосибирской области, советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов. «За Андреем Жирновым — Новосибирск, за Андреем Каличенко — область, которая традиционно голосует за ЕР лучше, чем Новосибирск. Но хватит ли Каличенко голосов избирателей области?» — задается вопросом Александр Парфенов.

Останется ли Новосибирск в «красном поясе»?

Противостояние между кандидатами демонстрируют попытки уличить друг друга в нарушении предвыборного законодательства. Впрочем, напрямую в судах основные конкурентны не сталкиваются. Например, Андрея Каличенко в судебном порядке делал попытку устранить Вячеслав Казаков от «Партии Роста», который баллотируется по тому же округу. Андрею Жирнову от КПРФ в свою очередь осложняет кампанию Георгий Михайлов от «Коммунистов России» (КР). Кстати, представителя КР Сергея Лоскутова на соседнем округе пытался нейтрализовать в суде его соперник, член КПРФ Ренат Сулейманов. Кандидаты обмениваются перекрестными обвинениями в «спойлерстве», представлении интересов политических оппонентов.

Для «Коммунистов России» эти упреки уже, можно сказать, привычны. Эксперты допускают, что за появлением представителя «Коммунистов России», который добавляет напряженности кампании КПРФ на 135-м округе, может стоять не ЕР, а, например, «Справедливая Россия». «Социальные лозунги «Справедливой России» могут сработать в пользу ЕР. Призывы «за достойную пенсию» — это же тема коммунистов, таким образом, СР оттягивают у КПРФ голоса, что может помочь ЕР. Основным конкурентом ЕР является КПРФ», — рассуждает Владимир Леонтьев.

Случайно ли, что справедливороссов-одномандатников не оказалось, например, на округе № 136? При том, что на территории представители этой партии работают. Возможно, на свой список, может быть, не только на него. «Не важно, есть ли кандидат или нет, это не мешает активно работать на округе, пытаться влиять на мнение избирателей, на их электоральные предпочтения», — продолжает политолог.

Дума седьмого созыва будет состоять из 225 одномандатников и 225 депутатов, избранных от партий. Политические аналитики прогнозируют, что в Новосибирской области большая часть голосов по спискам отойдет ЕР и КПРФ. Причем, предполагают, что областной центр, как и пять лет назад, может попасть в «красный пояс», районы области же останутся за ЕР.

По прогнозам политолога Якова Савченко, основная часть работоспособного населения отдает предпочтение КПРФ. Эту тенденцию он связывает с кризисными явлениями. «Пока я не могу говорить точно об области, но для Новосибирска тенденция очевидна», — подчеркивает Яков Савченко. Продемонстрирует ли КПРФ рост рейтинга в Новосибирске по сравнению с 2011 годом, когда прошли выборы в Госдуму шестого созыва, на этот вопрос политолог в настоящее время ответить не готов. «Ответ можно давать после специальных социологических исследований. У меня появляется желание провести их самостоятельно, без оглядки на кого-либо, и опубликовать результаты в максимально возможные по закону сроки», — говорит Яков Савченко.

Эксперты допускают, что, кроме ЕР и КПРФ, шансы пройти пятипроцентный барьер, чтобы провести списочников по региональной группе в Госдуму, есть у ЛДПР и «Справедливой России». Но какая из организаций покажет лучший результат в Новосибирской области, они прогнозировать не готовы.

Александр Парфенов считает, что «Родина» в Новосибирской области ведет достаточно яркую кампанию, чтобы набрать три процента. «А может быть и пять», — говорит он. Другие политологи настроены более скептически. «У «Родины» есть шансы преодолеть барьер в Новосибирской области. Однако обороты они сбавили. Может быть, дело в финансовой составляющей. Либо — в прогнозах по общему проценту по стране. Но начало было неплохое, сейчас кампания идет, на мой взгляд, в основном технически», — говорит Владимир Леонтьев. Яков Савченко склоняется к точке зрения, что ресурса Вячеслава Илюхина, который возглавляет список и штаб «Родины» Новосибирской области, Республике Алтай и Алтайском крае, не достаточно. «Это не настолько популярная фигура, чтобы произошли какие-то кардинальные изменения», — рассуждает Яков Савченко об электоральных перспективах «Родины» в Новосибирской области.

Александр Парфенов не исключает, что «Яблоко» перешагнет пятипроцентный барьер в крупных городах страны, в том числе, Новосибирске. Владимир Леонтьев оценивает шансы сдержанно. «Раньше молодежь действительно голосовала за «Яблоко», но сейчас она более пассивна. Может быть, «яблочники» рассчитывают на старый ажиотаж, на накопленные впечатления? Либо мы еще увидим рывок со стороны новосибирского штаба?», — высказывается Владимир Леонтьев. С ним солидарен Яков Савченко: «Многое зависит от того, как будет вестись кампания буквально в последние дни. Иные партии правого спектра фактически отсутствуют, поэтому очевидно, что у «Яблока» есть шансы, если не преодолеть барьер, то, по крайней мере, получить проценты, необходимые для того, чтобы иметь возможность выдвинуть своего кандидата на президентские выборы», — рассуждает Яков Савченко. Результаты по спискам других политических сил в Новосибирской области, по мнению экспертов, не выходят за рамки статистической погрешности.

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