Малоизвестная новосибирская ИТ-компания достигла капитализации в $35 млрд.

Капитализация новосибирской компании Neuromama превысила $35 млрд. Об этом сообщила BFM со ссылкой на данные официальных биржевых терминалов. Никому неизвестная новосибирская компания в прошлом занималась распространением игр, а затем переключилась на ИТ. Примечательно, что обслуживание телефонного номера Neuromama временно приостановлено, а сайт самой компании, сообщает, что головной офис находится не в Новосибирске, а в мексиканском городе Росарито.

По данным OTC Markets, NeuroMama – развивающаяся компания, которая разрабатывает и реализует интернет-платформу, содержащую всевозможные популярные компоненты: поисковую систему neuromama.com, электронную почту, социальную сеть и т.д. Также отмечается, что компания в настоящее время заходит на китайский рынок, чтобы организовать совместный с производителями КНР интернет-магазин.

Вместе с тем, информации о суперуспешном стартапе в открытых источниках практически нет: из открытых источников известно лишь, что Neuromama в прошлом занималась распространением игр, а затем переключилась на ИТ. Существует также и одноименный поисковик, но популярностью он не пользуется.

Интересно, что в справочнике 2ГИС информация о Neuromama на карте Новосибирска отсутствует. В открытом доступе отсутствует и финансовая отчетность компании. Neuromama нет в ЕГРЮЛ.

По информации BFM, акции новосибирской компании чрезвычайно неликвидны и торгуются на внебиржевом рынке США. Согласно их данным, акции Neuromama размещены на торгах уже четыре года и изначально оценивались всего в $90 тысяч за 3 миллиона акций. Однако затем и произошел скачкообразный рост.

«У меня все это вызывает смех и улыбку, потому что предприятие, имеющее капитализацию 36 млрд и при этом не имеющее даже финансовой отчетности и занимающееся распространением надувных игр, это просто настоящий нонсенс», ─ приводит слова управляющего активами Международного фонда частных инвестиций Александра Душкина BFM.

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