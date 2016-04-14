На текущей неделе стали известны победители российского этапа престижной ресторанной премии «Пальмовая ветвь». Золотую пальмовую ветвь и право представлять Россию в 2017 году в финале премии в Париже получил проект ресторатора Дениса Иванова #СибирьСибирь.

Ранее обладателями главной ресторанной премии новосибирские проекты становились дважды. Награду получали ресторан Дениса Иванова — Beerman&Пельмени и ресторан Владимира Бурковского — Puppen Haus.

Получив вторую золотую «Пальмовую Ветвь» Денис Иванов стал единственным двукратным победителем в истории самой престижной ресторанной премии страны.

Как отметили организаторы, определяющим фактором победы новосибирского ресторана стало идеальное соответствие концепции #СибирьСибирь основному мировому тренду ресторанной индустрии, а именно — верховенству региональной кухни на основе преобладания в меню локальных и сезонных продуктов.

«Серебро» завоевал Chicken Run (Москва) — фастфуд с разнообразными блюдами из курицы, а также продажей полуфабрикатов и готовых блюд на вынос. Бронзовая ветвь по итогам голосования досталась «Сыроварне» (Москва) – ресторану Аркадия Новикова с собственной сыроварней, где делают моцареллу, буратту, качотту, рикотту и страчателлу и активно используют их как базовый ингредиент для ресторанных блюд.

Специальной номинации «Выбор рестораномана» удостоилась демократичная пиццерия с лаконичным меню от Эльдара Кабирова и Андрея Петухова «22 см» (Санкт- Петербург). Главное блюдо заведения – неаполитанская пицца размером 22 см из дровяной печи с креативными начинками в индивидуальной подаче.

Всего в финал конкурса в этом году вошли 12 концепций, запущенных в 2015 году: «Сыроварня», «45 параллель», «Даниловский фудкорт», «Хачапурия», «Федя, дичь!», 15 Kitchen&Bar, AQKitchen&AQChicken, B.I.G.G.I.E, CHICHA, Chicken Run, 22 см (Санкт-Петербург), #СибирьСибирь (Новосибирск).

Напомним, что ресторан #СибирьСибирь открылся в Новосибирске в ноябре 2015 года в здании гостиницы Azimut на улице Ленина. Акцент в заведении сделан на традиционной и современной кухне Сибири, меню разработано при участии Андрея Махова.

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